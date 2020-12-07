الدنمارك: فرض الإغلاق الجزئي في 38 مقاطعة الأربعاء المقبل

أعلنت الدنمارك، اليوم الإثنين، اعتزامها فرض حالة الإغلاق الجزئي في 38 مقاطعة من أصل مقاطعتها الـ98 بدءا من يوم الأربعاء المقبل، وذلك في محاولة للسيطرة على معدل ارتفاع الإصابات لديها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن- خلال مؤتمر صحفي حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية: "نحن نمر بمرحلة صعبة من الجائحة، ومعدل الإصابات عالي للغاية وهذا مقلق، وعلينا أن نتحرك حاليا من أجل أن يكون بمقدورنا السيطرة على الجائحة".كما حذر وزير الصحة الدنماركي، ماغنوس هوينيك، من أن بلاده تدخل مرحلة جديدة من الجائحة مع زيادة معدلات الإصابة بشكل مضاعف.وتشمل الإجراءات الجديدة غلق الحانات والمطاعم والمسارح ودور السينما والمتاحف وصالات الألعاب الرياضية وحمامات السباحة ومنع حضور الطلاب في المدارس بداية من الصف الخامس فيما أعلى، وذلك حتى 3 يناير المقبل.وأوضحت الشبكة أن الحكومة الدنماركية أعلنت أيضا تمديد الإجراءات المفروضة بالفعل على جميع أنحاء البلاد حتى 28 فبراير المقبل.يشار إلى أن الدنمارك سجلت 2024 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19) على مدار الساعات الـ24 الماضية، في تخطي لحاجز الـ2000 إصابة يومية لأول مرة.