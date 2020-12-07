جامعة سوهاج تفتتح باب الترشح لانتخابات اتحاد الطلاب

قال رئيس جامعة سوهاج الدكتور أحمد عزيز، إنه سيتم فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بكليات الجامعة ابتداء من يوم الخميس المقبل الموافق 10 ديسمبر الجاري، وتستمر حتى يوم 24 من نفس الشهر.وأشار رئيس جامعة سوهاج - في تصريح اليوم الاثنين - إلى استعداد الجامعة وكلياتها التام لإجراء الانتخابات بكل شفافية، مع الأخذ فى الاعتبار الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس "كورونا" أثناء العملية الانتخابية، لافتا إلى أن انتخابات الاتحادات الطلابية هي بمثابة الخطوة الأولى لتكوين شخصية الطلاب السياسية وتأهيلهم للتعامل في المستقبل باحترافية للمساهمة في تنمية وخدمة المجتمع المصري.ودعا الطلاب إلى ضرورة المشاركة في الانتخابات لاختيار أفضل العناصر التي ستقوم بترشيح نفسها، وتكون ممثلة تمثيلًا حقيقيًا للطلاب، ومعبرة عنهم.وأكد أنه سيتم تشكيل لجان فرعية بالكليات للمتابعة والإشراف على الانتخابات تضم عددًا من أعضاء هيئة التدريس وأخصائي رعاية الشباب والطلاب غير المرشحين، منوهًا بأنه سيتم إعلان الكشوف المبدئية للطلاب المرشحين يوم الأحد 13 ديسمبر الجاري، وستتلقى لجان الانتخابات الطعون يوم الاثنين المقبل، بالإضافة إلى أنه سيتم يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر فحص الطعون على أن تعلن الكشوف النهائية يوم الأربعاء 16 ديسمبر.وأوضح عزيز أن الدعاية الانتخابية في الكليات ستبدأ يوم الخميس 17 ديسمبر الجاري، والجولة الأولى للانتخابات والفرز وإعلان النتائج ستكون يوم الأحد 20 ديسمبر، على أن تتم انتخابات الإعادة يوم الاثنين 21 من نفس الشهر، ويتم انتخاب أمناء اللجان ومساعديهم يوم الثلاثاء 22 ديسمبر، يليه الأربعاء 23 من نفس الشهر انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات، وتنتهي الانتخابات يوم الخميس 24 ديسمبر بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة.