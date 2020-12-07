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الإثنين 07 ديسمبر 2020 الموافق 22 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عقيلة صالح: لا أتمسك بالرئاسة الليبية

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 03:30 م
عقيلة صالح
عقيلة صالح
هبه محمد
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قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم الإثنين: "لا أتمسك بالرئاسة الليبية وأدعو لجمع الشمل، وذلك وفقًا "العربية عاجل".

وأضاف عقيلة صالح، أن نوابًا ليبيين ذهبوا إلى طنجة بدون التنسيق معه.

وأكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، أنه فوجئ بطلب عدد من النواب الذهاب لعقد جلسة في مدينة طنجة المغربية.

وفي سياق متصل، كانت رئاسة مجلس النواب الليبي قد دعت في وقت سابق جميع النواب إلى حضور الجلسة في بنغازي لمناقشة جدول أعمال المجلس والتطورات الراهنة للأوضاع في البلاد.

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