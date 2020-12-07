عقيلة صالح: لا أتمسك بالرئاسة الليبية

قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم الإثنين: "لا أتمسك بالرئاسة الليبية وأدعو لجمع الشمل، وذلك وفقًا "العربية عاجل".وأضاف عقيلة صالح، أن نوابًا ليبيين ذهبوا إلى طنجة بدون التنسيق معه.وأكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، أنه فوجئ بطلب عدد من النواب الذهاب لعقد جلسة في مدينة طنجة المغربية.وفي سياق متصل، كانت رئاسة مجلس النواب الليبي قد دعت في وقت سابق جميع النواب إلى حضور الجلسة في بنغازي لمناقشة جدول أعمال المجلس والتطورات الراهنة للأوضاع في البلاد.