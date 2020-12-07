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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تعلن تبادل الأسرى من خلال قوات حفظ السلام فى كاراباخ

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 03:22 م
سيرجي لافروف
سيرجي لافروف
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قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن بلاده ستعمل على تسهيل تبادل الأسرى من خلال قوات حفظ السلام التابعة لها في كاراباخ.

وأضاف لافروف- خلال لقائه نظيره الأرميني بموسكو اليوم الاثنين- أن "الموضوع الأكثر أهمية هو عملية تبادل الأسرى، وسنسهم بكل الطرق الممكنة من خلال قوات حفظ السلام التابعة لنا في استكمالها المبكر".

وأوضح أن القيادة الروسية قررت تخصيص مساهمة مقطوعة في ميزانية اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تعمل في ناجورنو كاراباخ".

وتابع قائلًا: "نحن نؤيد بقوة أنشطة المنظمات الدولية المستعدة لاستثمار مواردها وخبراتها وإمكانياتها في استعادة الحياة السلمية"، لافتًا إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعمل في هذه المنطقة منذ سنوات عديدة.

وكان وزير الطوارئ الروسي يفجيني زينيتشيف قد أعلن، في وقت سابق، عن استعداد وزارته لتزويد كاراباخ بمستشفى متنقل وموظفين لتقديم المساعدة الطبية للسكان المحليين.

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