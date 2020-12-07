بالأسماء.. وحدة مكافحة الإرهاب تعمم 8 كيانات إرهابية على دول مجلس الأمن

عممت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قائمة بـ8 كيانات إرهابية مدرجة على قوائم الإرهاب داخل مصر وفقًا للقانون رقم 8 لسنة 2015، وقرارات الإدراج الصادرة بشأنهم من المحكمة، والمحدثة حتى تاريخ 23 نوفمبر الماضي، على الدول التابعة لمجلس الأمن وذلك لتجفيف منابع تمويل الإرهاب.وبلغ عدد الإرهابيين المدرجين على قائمة الإرهاب في مصر، وفقًا لـ30 حكمًا صادرًا خلال الفترة من 4 يوليو 2016، وحتى 23 نوفمبر 2020، نحو 6542 إرهابيًا، بدلًا من 6305 إرهابيين، بينما بلغ عدد الجماعات والتنظيمات المدرجة على قائمة الكيانات الإرهابية 8 كيانات.