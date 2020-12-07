رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 07 ديسمبر 2020 الموافق 22 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تعلن اتفاقها لتسليم الدفعة الأولى من منظومة إس- 400 بتركيا

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 12:30 م
جريدة الدستور
منار أحمد
طباعة
أعلن سيرجي تشيميزوف، رئيس «روستيك ستيت كوربوريشن» الروسية الحكومية، اليوم الاثنين، أن روسيا أبرمت العقد الأول لتسليم أنظمة الدفاع الجوي إس- 400 إلى تركيا، 

وأضاف تشيميزوف أن الاتفاق الثاني بشأن تصنيع الصواريخ في تركيا سيعتمد على قرار أنقرة، وذلك وسط تصاعد نبرة التهديدات الأمريكية لأنقرة بسبب الصفقة التي تعدها الولايات المتحدة خطرًا على الأعضاء بحلف الناتو.

ونقلت وكالة «تاس» الروسية عن تشيميزوف قوله: إنه تم تنفيذ أول عقد مع تركيا بالكامل، وتم تسليم جميع مكونات الأنظمة إلى تركيا، وبالمثل تلقت روسيا مستحقاتها كاملة، وأن الكرة الآن في ملعب تركيا.. ننتظر من شركائنا اتخاذ قرارات، وتحافظ شركة روس أوبورون إكسبورت على الاتصال مع تركيا، وتجري المناقشات حول التعاون المستقبلي وإمكانية إنتاج المكونات هناك.

يذكر أن موسكو وقّعت عقدًا مع أنقرة بشأن تسليم أنظمة إس- 400 في عام 2017، لتصبح تركيا أول دولة في الناتو تشتري هذه الأنظمة من روسيا، مما أثار رد فعل سلبيًا من الولايات المتحدة وحلف الناتو.. وقالت واشنطن إن قرار تركيا شراء أنظمة دفاع جوي روسية من طراز إس- 400 يجعل مشاركتها المستمرة مع إف- 35 مستحيلًا، كما تهدد الولايات المتحدة بفرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها أنظمة روسية الصنع.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أبرزها دعم الشراكة.. تصريحات السيسي خلال لقائه وزير الخارجية الفرنسي

مفاجأة.. الزمالك يتراجع عن التعاقد مع أمير عادل

لجنه الانتخابات بالاسم عبر الهيئة الوطنية للانتخابات

خطوات تسجيل دخول استمارة الثانوية العامة 2021 - 2020

الصور

image description

جامعة أسيوط تستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة

image description

محافظ دمياط: فتح كافة لجان الاقتراع في موعدها

image description

إقبال كبير في أول ساعات التصويت بكفر سعد بدمياط

image description

صرف حصة دمياط من إسطوانات الغاز

image description

جامعة أسيوط تتوعي بأخطار مرض السرطان وطرق الوقاية

الأكثر قراءة

وزير التعليم: "حصص مصر" مجانية خلال الفصل الدراسي الأول لطلبة الثانوية

حالة الطقس اليوم في مصر.. الأرصاد: أمطار بالقاهرة وشمال الصعيد

«مدبولي» يستقل مركبا نيليا من القاهرة للقليوبية ويزور مركز بحوث المياه بالقناطر الخيرية

تعذر حضور الإرهابي محمود عزت لجلسة محاكمته

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مشاهد من جلسة محاكمة «طفل المرور»

منوعات

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 7-12-2020

سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. أسعار الذهب الإثنين 7-12-2020

نقل 340 شخصا للمستشفى بعد إصابتهم بمرض غامض في الهند

تعرف على مواعيد القطارات اليوم في مصر الإثنين 7-12-2020

أيام زمان

«شروط زوجي».. لماذا رفضت هند رستم ارتداء بدلة رقص بأفلامها؟

«رآه ناصر يدخن سيجارا فطلب تأميم ممتلكاته».. قصة يوم نحس لأصغر رئيس لنادي الزمالك

«تريند زمان».. كيف ساهم صحفي في شهرة الفنانة نعيمة عاكف؟

«كادت أن تقتل أحدهما بالخطأ» حكاية ليلى مراد مع زوجها والملك

مقالات الرأي
د. منى حلمى
لماذا يهرولون إلى الزواج ثم يشتهون الطلاق أو يبقون تعساء؟
عمرو خالد
اسم الله «السلام».. أكثر من معنى تعيش به فى الحياة
ماجد حبته
الكابل الذى «كعبل» أسامة كمال!
الحسين عبدالرازق
هى الكمامة فين؟!
المزيد

الثقافة

محاضرات ثقافية وأدبية متنوعة بـ«ثقافة بني سويف◄

تكريم الروائي حسام طه في «ثقافة الفيوم»

«ثقافة المنيا» تشارك في الملتقى السادس لمناهضة العنف ضد المرأة

14 ديسمبر.. انطلاق مهرجان نقابة المهن التمثيلية