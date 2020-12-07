روسيا تعلن اتفاقها لتسليم الدفعة الأولى من منظومة إس- 400 بتركيا

أعلن سيرجي تشيميزوف، رئيس «روستيك ستيت كوربوريشن» الروسية الحكومية، اليوم الاثنين، أن روسيا أبرمت العقد الأول لتسليم أنظمة الدفاع الجوي إس- 400 إلى تركيا،وأضاف تشيميزوف أن الاتفاق الثاني بشأن تصنيع الصواريخ في تركيا سيعتمد على قرار أنقرة، وذلك وسط تصاعد نبرة التهديدات الأمريكية لأنقرة بسبب الصفقة التي تعدها الولايات المتحدة خطرًا على الأعضاء بحلف الناتو.ونقلت وكالة «تاس» الروسية عن تشيميزوف قوله: إنه تم تنفيذ أول عقد مع تركيا بالكامل، وتم تسليم جميع مكونات الأنظمة إلى تركيا، وبالمثل تلقت روسيا مستحقاتها كاملة، وأن الكرة الآن في ملعب تركيا.. ننتظر من شركائنا اتخاذ قرارات، وتحافظ شركة روس أوبورون إكسبورت على الاتصال مع تركيا، وتجري المناقشات حول التعاون المستقبلي وإمكانية إنتاج المكونات هناك.يذكر أن موسكو وقّعت عقدًا مع أنقرة بشأن تسليم أنظمة إس- 400 في عام 2017، لتصبح تركيا أول دولة في الناتو تشتري هذه الأنظمة من روسيا، مما أثار رد فعل سلبيًا من الولايات المتحدة وحلف الناتو.. وقالت واشنطن إن قرار تركيا شراء أنظمة دفاع جوي روسية من طراز إس- 400 يجعل مشاركتها المستمرة مع إف- 35 مستحيلًا، كما تهدد الولايات المتحدة بفرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها أنظمة روسية الصنع.