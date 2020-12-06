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مصر

بطالة الإناث تتراجع لمستوى جديد: عودة معدلات ما قبل كورونا

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 11:02 م
بطالة الإناث
بطالة الإناث
أميرة ممدوح
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أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن معدلات البطالة سجلت منحنى هبوط لما كانت عليه قبل جائحة كورونا، حيث تراجع المعدل إلى حدود 7.3% خلال الربع الثالث من العام الحالي 2020، مقابل 9.6% خلال الربع الثاني من العام نفسه، بينما كان معدل البطالة قد بلغ 7.8% خلال الربع الثالث من عام 2019 أي قبل الجائحة.

ولفت تقرير الإحصاء إلى تراجع البطالة بين الإناث فى مرحلة الشباب لـ 32.8% خلال الربع الثالث من عام 2020 مقابل 47.2% خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بينما بلغت البطالة بين الذكور فى مرحلة الشباب 10.4%، مقابل 10% خلال فترة المقارنة ذاتها.

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