بطالة الإناث تتراجع لمستوى جديد: عودة معدلات ما قبل كورونا

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن معدلات البطالة سجلت منحنى هبوط لما كانت عليه قبل جائحة كورونا، حيث تراجع المعدل إلى حدود 7.3% خلال الربع الثالث من العام الحالي 2020، مقابل 9.6% خلال الربع الثاني من العام نفسه، بينما كان معدل البطالة قد بلغ 7.8% خلال الربع الثالث من عام 2019 أي قبل الجائحة.ولفت تقرير الإحصاء إلى تراجع البطالة بين الإناث فى مرحلة الشباب لـ 32.8% خلال الربع الثالث من عام 2020 مقابل 47.2% خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بينما بلغت البطالة بين الذكور فى مرحلة الشباب 10.4%، مقابل 10% خلال فترة المقارنة ذاتها.