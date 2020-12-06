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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

التخطيط: 300 مليون جنيه لتحسين معيشة بدو سيناء خلال عام

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 10:16 م
بدو سيناء
بدو سيناء
أميرة ممدوح
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كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة أنفقت ما يقارب الـ 300 مليون جنيه لإنشاء منازل بدوية وتنفيذ شبكات صرف وطرق بمحافظة شمال سيناء خلال العام الماضى 2019، وذلك بهدف تحسين الأحوال المعيشية للبدو والمساهمة فى تنمية هذه المناطق ودعم الاستقرار لسكانها.

وأوضحت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عن الوزارة، أن المشروعات شملت إنشاء عدد 70 منزلا بدويا بمرافقة بتجمع الجوفة بمدينة الحسنة بشمال سيناء بتكلفة 86 مليون جنيه، وإنشاء عدد 70 منزلا آخر بدوى وبئر مياه جوفية وتنفيذ شبكة الصرف والطرق بتكلفة 86 مليون جنيه، ورفع كفاءة عدد 375 منزلا بقرية الروضة و163 منزلا بتوابعها و25 منزلا بتجمع غريف الغزلان بمحافظة شمال سيناء بتكلفة 78 مليون جنيه.

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