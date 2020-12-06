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مصر

مواعيد امتحانات الصف الثاني الثانوي 2021

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 09:58 م
امتحانات
امتحانات
عبدالله هشام
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تزايدت معدلات البحث عن مواعيد امتحانات الصف الثاني الثانوي 2021 للفصل الدراسي الأول 2020-2020 بالتزامن مع اقتراب نهاية الترم الأول ومطالبة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لطلاب الصف الأول والثاني الثانوية بضرورة تسجيل استمارات الاختبارات التجريبية والنهائية للفصل الدراسي الأول والثاني.

مواعيد امتحانات الصف الثاني الثانوي 2021

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن موعد امتحانات الصف الثاني الثانوي 2021 سيبدأ في جميع المديريات التعليمية في نفس التوقيت بشكل موحد لامتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني، وفقا للخريطة الزمنية التي حددتها وزارة التربية والتعليم، للعام الدراسي المقبل 2020-2021.

ووفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد فإن الدراسة في العام الدراسي الجديد 2020-2021، قد بدأت يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020، وتنتهي يوم الخميس 24 يونيو 2021.

موعد امتحانات ثانية ثانوي 2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن يوم السبت الموافق 23 يناير 2021 تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول  هو بداية امتحانات صفوف النقل في المراحل الدراسية الابتدائية والإعدادية والثانوية والتي تشمل امتحانات ثانية ثانوية للفصل الدراسي الأول 2021.

وأوضحت وزارة التعليم أنه من المقرر أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 أي لمدة 15 يوما، وفقا للخريطة الزمنية.

فيما يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021، وتكون مدة الدراسة الفعلية 96 يوما، على أن يحل موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل يوم السبت الموافق 15 مايو 2021.

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