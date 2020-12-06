يرغب الكثير من الطلاب في معرفة رابط تسجيل دخول منصة حصص مصر لطلبة الثانوية العامة 2021، عبر المنصات الإلكترونية عبر الساعات الماضية، التي تم إطلاقها أمس السبت الموافق 4 ديسمبر الجاري، ويستطيع طلاب المرحلة الثانوية العامة وطلاب الشهادة الاعدادية الدخول على المنصة بسهولة، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم أن التسجيل مفتوح مجاناً لفترة محدودة حتى يوم 5 يناير المقبل، حيث منصة حصص مصر للمرة الأولى، والتي توفر طرق تعلم جديدة وشرحا سلسا للمناهج الدراسية بطريقة تفاعلية وممتعة عن طريق "أونلاين".





رابط تسجيل دخول منصة حصص مصر لطلبة الثانوية العامة 2021

ويستطيع الطلاب الذين يريدون الدخول إلى منصة حصص التعليمية التسجيل عبر الرابط الآتي: www.hesas.eg.

مصادر حصة مصر التعليمية

ووفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم، إن منصة حصص مصر تحتوي على العديد من المصادر التعليمية من بنك المعرفة المصري، إضافة إلى العديد من سبل التعليم الجديدة التي تقدم شرح سهل ومبسط على كافة المناهج الدراسية للطلاب، حيث يقدمها المعلمون الذين تم اختيارهم بعناية فائقة من قبل الوزارة، كما أنها توفر آلة جانب الشرح أسئلة تطبيقية على كل درس في المنهج، حتى يجيب عنها الطالب والتي تساعد على تثبيت المعلومة لديه من خلال التطبيق العملي على الدروس التي قام بتحصيل الشرح عليها، كما أنها أسئلة تم وضعها لتدعيم التقييم الجديد للمرحلة الثانوية.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2021

ومنذ بدء العام الدراسي الجديد 2020-2021، وقام طلاب الثانوية العامة بمتابعة دروسهم حيث وفرت لهم وزارة التعليم والتعليم، والتعليم العالى، ما يزيد عن عشرة منصات إلكترونية لتسهيل مهمة العملية التعليمية وشرح جميع المواد الدراسية.

وبعد معرفة رابط تسجيل دخول منصة حصص مصر لطلبة الثانوية العامة 2021، يشار إلى أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أن امتحانات الثانوية العامة 2021 تعقد إلكترونيا لجميع الطلاب سواء المنتظمين أو المنازل، وأعلن أن امتحانات الترم الأول لطلاب صفوف النقل اولى وثانية ثانوي وطلاب الشهادة الإعدادية، تعقد اعتباراً من يوم 23 يناير المقبل، وأن امتحانات الشهادة الثانوية العامة تعقد في موعدها حسب الخريطة الزمنية للوزارة اعتباراً من يوم 19-6-2021.





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