سباق اللقاح.. متى تبدأ دول العالم فى توفيره؟ (إنفوجراف)

تتسارع دول العالم على تقديم لقاح والتجارب النهائية للقاحات فيروس كورونا المستجد، في وقت تتهافت فيه الدول على شراء اللقاح بسبب ارتفاع نسب الإصابات بالفيروس.الصين: تمت الموافقة على استخدام لقاح مجموعة سينوفارم في حالات الطوارئ والأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالعدوى.روسيا: بدأت بتجربة اللقاح مجاني للجميع في العاصمة موسكو في 70 مستشفى، وذلك في أول عملية تطعيم جماعي في روسيا.بريطانيا: تبدأ استخدام فايزر الثلاثاء المقبل، وسيكون اللقاح متاحًا في المستشفيات قبل توزيع المخزونات على عيادات الأطباء.الولايات المتحدة: تعلن أن لقاحات فيروس كورونا ستكون متوافرة في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل.ألمانيا: تخطط السلطات الألمانية لتطعيم الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بكورونا بلقاح بيونتك وفايزر مطلع العام المقبل.