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الأحد 06 ديسمبر 2020 الموافق 21 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات كورونا تصل إلى 559 ألفا و716 في هولندا

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 09:45 ص
إصابات كورونا
إصابات كورونا
وكالات
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وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى559 ألفا و716 حالة إصابة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأحد بتوقيت امستردام، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بكورونا في البلاد بلغ 9 آلاف و743 ووصل عدد المتعافين من الإصابة بمرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس، إلى 7266 من المصابين.

وأعلنت هولندا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 40 أسبوعا.

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