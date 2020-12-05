تسريب في خط الغاز الطبيعي بمدينة إسنا جنوب الأقصر

شهدت منطقة كورنيش النيل بمدينة إسنا، جنوب محافظة الأقصر، مساء السبت، حالة شديدة من الخوف بين الأهالي، عقب وقوع تسريب في خط الغاز الطبيعي الرئيسي بشارع كورنيش النيل أمام مكتب بريد إسنا.وقال أحمد عبد الحميد، أحد سكان المنطقة، إنهم فوجئوا بصوت تسريب من خط الغاز بجوار مكتب بريد إسنا، وعلى الفور تم إبلاغ شرطة النجدة وطوارئ الغاز الطبيعي، وقمنا بالنداء على أهالي المنطقة، لغلق محابس الغاز داخل المنازل والكهرباء.تلقى اللواء عصام يس، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الأقصر، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوجود تسريب في خط الغاز الطبيعي بجوار مكتب بريد إسنا، لينتقل إلى مكان الواقعة عبد الرحيم طايع، نائب رئيس مدينة إسنا، وعلاء جعفر، سكرتير مجلس مدينة إسنا، وجمال عبد المحسن رئيس غرفة عمليات المجلس، والمقدم سعيد الحسيني نائب المأمور، والنقيب صبري خزام وكيل وحدة مرور إسنا والرائد أمير وكيل وحدة أطفاء إسنا.بالفحص، تبين وجود تسريب في خط الغاز الرئيسي وتم عمل كردون أمني حول المنطقة والاتصال بشركة الغاز الطبيعي بالأقصر، وتم الدفع بسيارتين إطفاء وسيارة إسعاف وتم السيطرة على الغاز وغلق المحبس الرئيسي لحين العثور ومعالجة مكان التسريب.