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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجزائر تسجل 772 إصابة جديدة بكورونا و9 وفيات

السبت 05/ديسمبر/2020 - 08:27 م
كورونا في الجزائر
كورونا في الجزائر
محمد عمر
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سجلت وزارة الصحة الجزائرية، السبت، 772 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد- 19"، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في عموم الجزائر.
وأعلنت الصحة الجزائرية في بيان مساء اليوم، عن أنه تم تسجيل 9 وفيات جديدة جراء إصابتها بكورونا.

وأشارت الصحة الجزائرية إلى أن إجمالي الإصابات وصل إلى 87502 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2501 وفاة منذ بدء تفشي الوباء، بينما تخطى إجمالي المتعافين من المرض 56 ألف حالة.

ومددت السلطات الجزائرية حالة الطوارئ الصحية في عموم البلاد مع عودة ارتفاع إصابات كورونا والتي بلغت ذروتها خلال الأيام الماضية بتسجيل أكثر من ألف حالة إصابة بالوباء يوميًا، مشيرة إلى أنها تعاقدت مع جهات دولية من أجل توفير لقاح لعلاج كورونا.

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