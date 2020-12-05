الأنبا مارتيريوس يتخذ عدة إجراءات للحد من انتشار كورونا

اتخذ الأنبا مارتيريوس، أسقف كنائس شرق السكك الحديد، عدة إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وخاصة بعد إصابة عدد من الكهنة بفيروس كورونا.وقال الأنبا مارتيريوس عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك": الأبناء الأحباء برجاء التعاون لفترة مؤقتة ومراقبة الأمر لاحقا لصالح الأمان والسلامة وعلي جميع الكنائس الالتزام بهذه التعليمات المشددة لاجتياز الموجة الثانية من فيروس كرونا خاصة في فترة الثلاثة شهور القادمة.1- تفعيل لجان المتابعة الطبية لمرضى فيروس كرونا والإعلان عن نشاطهم في كل كنيسة.2- حضور القداسات اليومية بالحجز لضمان قلة الكثافة.3. الحرص الشديد بالتباعد فى الاجتماعات العامة حيث اثنين في كل دكة.4- حضور الجميع كبارا وصغارا بالكمامات الصحية.5- تعقيم الكنيسة بعد كل صلاة والتأكيد علي ذلك.6- أخذ الإجراءات الاحترازية الشديدة عند الآباء الكهنة في حال التناول بالبيوت ويكون عند الضرورة.7- يفضل خدمة الافتقاد من خدامنا المعروفين بالتليفون ووسائل الاتصال الاجتماعي والزيارة تكون للضرورة القصوى والإجراءات الاحترازية.8- تأجيل فتح قاعات المناسبات لما بعد شهر مارس القادم.9- دعوة فرق الكشافة لمعاودة دورهم الفعال في النظام والتعقيم وقياس درجة الحرارة وصرف المصلين بسرعة.10- علي الإخوة أمناء الخدمة الحرص الشديد مع توزيع الخدمات على مدار أيام الأسبوع والتباعد وتقليل فترة الوجود بالكنيسة مع التشديد على الإجراءات الاحترازية.