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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء بعد مد المهلة لآخر العام

السبت 05/ديسمبر/2020 - 12:52 م
جريدة الدستور
شيماء حسين
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يدير الكثير من المواطنين حاليا محرك البحث العالمي "جوجل " لمعرفة المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء بعد مد المهلة لآخر العام لتفادي توقيع العقوبات المقررة في حالة عدم التصالح على مخالفات البناء في المدة التي حددتها الحكومة، وذلك للحد من البناء المخالف الذي يضر بالمواطنين ومرافق الدولة لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير الأوراق المطلوبة للتصالح وآخر موعد للتقديم.

المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء بعد مد المهلة لآخر العام

ووافق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مد مهلة تقديم أوراق التصالح على مخالفات البناء لنهاية العام الحالي في الحالات التي لم يتم فيها التصالح حتى الآن نظرا للزحام الشديد في مكاتب التابعة للأحياء على أن تشمل طلبات التصالح الأوراق التالية :-

صورة من بطاقة الرقم القومي للشخص الراغب في تقديم طلب التصالح.

تقديم كافة المستندات التي تؤكد صفة مقدم الطلب بالنسبة للعقار المخالف ( مالك، مستأجر، صاحب عقار) 
إثبات أن المخالفة تمت قبل 8 أبريل 2019.

نسختين من الرسومات المعمارية للمبنى معتمدين من مهندس نقابي أو مكتب هندسي.

صورة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء.

صورة الترخيص إن وجد.

إيصال سداد رسم فحص الطلب

تعرف على آخر موعد لتقديم طلب التصالح في مخالفات البناء

بناء على قرار مجلس الوزراء بمد فترة مهلة التصالح إلى نهاية العام فأن آخر موعد لتقديم أوراق طلبات التصالح على مخالفات البناء هو 31 ديسمبر الجاري حتى يتثنى للجميع استخراج كافة الأوراق المطلوبة للتقديم حتى يتثنى للحكومة توصيل كافة المرافق للمباني المخالفة بشكل قانوني لكي يتمتع بها المواطنين لحياة أفضل لأن البناء العشوائي يعوق الدولة في تقديم خدمات المرافق والخدمات الصحية والتعليمية للمواطنين.

أسعار التصالح على مخالفات البناء التي أقرتها الحكومة مؤخرا

وقبل معرفة المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء بعد مد المهلة لآخر العام يجب على الراغبين في تقديم مستندات التصالح معرفة أن الدولة خفضت رسوم قيمة المصالحة على مخالفات البناء في بعض المحافظات إلى 30 % وفي بعض القوى وصل قيمة متر التصالح إلى 50 جنيه فقط مراعاة للأبعاد الاقتصادية التي يمر بعض المواطنين من جراء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

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