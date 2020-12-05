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تقارير ومتابعات

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وكيفية حساب الاستهلاك وأرقام الاستغاثة للعملاء

السبت 05/ديسمبر/2020 - 12:51 م
فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء
شيماء حسين
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مع بداية الشهر يسارع الكثير من المواطنين بإدارة محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وكيفية حساب الاستهلاك الشهري إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني الذي أطلقته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ضمن منظومة الدولة الجديدة بتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين.

ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير طرق وأليات الاستعلام عن الفاتورة الشهرية.

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وكيفية حساب الاستهلاك

في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد عقب اندلاع الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وعدم دخول محصلي الشركة المنازل، أطلقت شركة القابضة لكهرباء مصر والتابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة موقع إلكتروني خاص بكل فرع من فروع الشركة حسب التوزيع الجغرافي لمكان تركيب العداد المنزلي أو التجاري يستطيع الملايين من العملاء من خلال هذا الرابط ( من هنا) الاستعلام عن قيمة الاستهلاك الشهري للكهرباء واحتساب قيمة الاستهلاك الشهري حسب الشرائح التي حددتها الوزارة لمحاسبة المواطنين عقب إدخال كافة بيانات العداد والمشترك بالتفاصيل التي يطلبها الموقع الإلكتروني .

تعرف على خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

وضعت شركات الكهرباء مواقع إلكترونية يستطيع من خلالها العملاء تسجيل الدخول عليها ومعرفة إجمالي قيمة فاتورة الاستهلاك الشهري وذلك بإتباع الخطوات التالية :-

تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لجهاز تنظيم مرافق الكهرباء وحماية المستهلك من خلال هذا الرابط ( من هنا )

اختيار أيقونة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

اختيار نوع العداد المراد الاستعلام عنه ( منزلي، تجاري)

كتابة رقم العداد المراد الاستعلام عن فاتورته والمكون من 10 أرقام

إدخال قراءة العداد

الضغط على كلمة استعلام

ظهور إجمالي قيمة الاستهلاك الشهري بالتفاصيل

 

تعرف على أرقام الاستغاثة التي وضعتها الشركة القابضة للكهرباء لخدمة عملائها

وقبل معرفة رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وكيفية حساب الاستهلاك الشهري يجب على عملاء الشركة القابضة للكهرباء معرفة أن الشركة أتاحت أرقام إغاثة لعملائها للإبلاغ عن الأعطال أو الشكاوى أو الاستفسارات هى رقم 146197 للإبلاغ عن القراءات و 160509 للشكاوى التجارية و 11967 للإبلاغ عن السرقات و 7021 للاستعلام عن متأخرات و 359 لحساب الفاتورة و 527935 للاستفسارات.

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