غلق 4 محلات مخالفة لإجراءات كورونا في الإسكندرية (صور)

أغلق حى وسط الإسكندرية، برئاسة اللواء علاء يوسف رئيس الحى، اليوم الجمعة، 4 محلات بأحد المولات الكبرى بمدخل الإسكندرية لعدم اتخاذ وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا المستجد.جاء ذلك خلال حملة مكبرة قام بها وسط بقيادة سكرتير عام الحي، وتم خلال الحملة المرور على المحلات بأحد المولات التجارية الكبرى بمدخل الإسكندرية، للكشف علي تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، أسفرت عن غلق وتشميع عدد 4 محلات لعدم اتخاذ وتطبيق الإجراءات الاحترازية.شارك في الحملة رئيس قسم الغلق بإدارة رخص المحلات، مدير إدارة الأزمات والكوارث، مفتشو المتابعة، ومعاونو اشغال الطريق، وذلك وفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمحلات والمولات التجارية.