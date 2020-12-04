خارجية أمريكا: على إيران التخلي عن السلوك الخبيث

قال مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، إن واشنطن لا تريد عودة تنظيم داعش الإرهابي للعراق ولا هيمنة إيران عليه، مضيفا أننا نريد أن يكون لدينا تواجد عسكري متوازن في بغداد.وأكد بومبيو، خلال كلمته التي ألقاها في مؤتمر حوار المنامة اليوم الجمعة، أنه على إدارة جو بايدن أن تأخذ سلوك إيران المزعزع بجدية، مشيرا إلى أن هناك من يدعو لمهادنة طهران والتحلي بالحكمة تجاه سلوكها.وأوضح أنه على إيران أن تتصرف كبلد طبيعي بعيدا عن سلوكها الخبيث.