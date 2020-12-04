القمص بيجول الأنبا بيشوي يترأس القداس الإلهى بالكويت

ترأس القمص بيجول الانبا بيشوى راعي الكنيسة القبطية بالكويت، صلاة القداس الإلهي بكنيسة مارمرقس بالكويت.وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بدأت الأربعاء الماضي، صوم الميلاد المجيد، وصوم الميلاد هو صوم من صوم الدرجة الثانية، والذي يُسمح فيه بتناول الأسماك، على خلاف الصوم الكبير ويعد من أصوام الدرجة الأولى ولا يُسمح فيه بتناول الأسماك.ويجري إغلاق الأديرة القبطية بالتزامن مع بدء صوم الميلاد.