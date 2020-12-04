أسقف مغاغة للأقباط الأرثوذكس يلقى عظته الأسبوعية

يُلقي الأنبا أغاثون، أسقف مغاغة، مساء اليوم الجمعة، عظته الأسبوعية، بمقر مطرانية بني سويف.ويُطبق أسقف مغاغة، خلال عظته الأسبوعية، كل الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بدأت الأربعاء الماضي، صوم الميلاد المجيد، وصوم الميلاد هو صوم من صوم الدرجة الثانية، والذي يُسمح فيه بتناول الأسماك، على خلاف الصوم الكبير ويعد من أصوام الدرجة الأولى ولا يُسمح فيه بتناول الأسماك.ويجري إغلاق الأديرة القبطية بالتزامن مع بدء صوم الميلاد.