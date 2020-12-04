مندوب إيران بالأمم المتحدة يطالب باتخاذ موقف إزاء جرائم اغتيال النخب

طالب مندوب ايران الدائم في المكتب الاوروبي للامم المتحدة بجنيف، اسماعيل بقائي هامانه، المجتمع الدولي بإبداء مواقف حازمة ازاء جرائم اغتيال النخب والعلماء في دول العالم.ولفت هامانه في رسالة موجهة للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدروس آدهانوم، إلى جريمة اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زاده، داعيا الى اتخاذ مواقف حازمة حيال ارتكاب هذه الجرائم.وأشار المسؤول الإيراني إلى الخدمات القيمة التي قدمها هذا العالم والباحث زاده في قطاع الصحة العلاج على صعيد إنتاج عدد تشخيص الإصابة بفيروس كورونا في إيران وكذلك العمل على إنتاج لقاح مضاد لهذا الوباء.ووصف الصمت وعدم إبداء أي رد فعل حيال هذه الجرائم بأنها لايمكن قبولها بل تبعث على إضفاء وضع عادي وتكرارها في مختلف أرجاء العالم.ووصف عملية اغتيال زاده بالإرهاب الحكومي والحربي والتي تشكل خرقا لجميع القيم والأخلاقية والإنسانية والقوانين الدولية، وفقا لوكالة إرنا الإيرانية.