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حوادث

حبس عاطل ضبط بـ 53 طربة حشيش في الهرم

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 01:40 م
جريدة الدستور
محمد عيسي
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قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، حبس عاطل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد ترويجها على عملائه فى الهرم، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

و أرشد المتهم عقب القبض عليه لاتهامه بحيازة 53 طربة من مخدر الحشيش بالهرم، عن مصدر حصوله على المضبوطات، وكشف لرجال المباحث عن هوية عاطل وراء إمداده بالمواد المخدرة، لترويجها بين عملائه، مؤكدا أنه استأجر السيارة الملاكى لاستخدامها فى ترويج مخدر الحشيش، نافيا علم مالك السيارة باستغلالها فى نقل المواد المخدرة، وأكدت تحريات رجال المباحث استئجار المتهم السيارة دون علم مالكها باتجاره بالمواد المخدرة.

وأضاف المتهم إلى أنه عقب شرائه المواد المخدرة يتولى تخزينها بمسكنه، لحين الاتفاق مع زبائنه على بيعها ثم ينقلها بواسطة السيارة المستأجرة، واتخذ رجال المباحث الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتم التحفظ على السيارة.

كانت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الهرم، قد توصلت إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، واستعداده لترويج كمية كبيرة من مخدر الحشيش، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض عليه أثناء قيادته سيارة ملاكي، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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