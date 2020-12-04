مباحث المصنفات تضبط 478 كتابًا مقلدًا بالقاهرة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة الداخلية من ضبط 478 نسخة كتاب متنوعة، جميعها مقلدة، ومنسوب صدورها لكبرى دور النشر، ودون فواتير شراء من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بقصد التربح غير المشروع والإضرار العمدى بهم.وأمكن ضبط المدير المسئول، "سبق اتهامه فى قضية مصنفات"، داخل مكتبة كائنة بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة، وبمواجهته اعترف بشراء تلك الكتب من أشخاص"مناديب"، يترددون عليه بصفة مستمرة.جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، وحق المؤلف، وجرائم نسخ الكتب والمؤلفات.