رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 04 ديسمبر 2020 الموافق 19 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

مناقشة رواية «طبيب أرياف» لـ محمد المنسي قنديل بتنمية المعادي غدًا

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 11:58 ص
محمد المنسي قنديل
محمد المنسي قنديل
خالد حماد
طباعة
تستضيف مكتبة تنمية بالتعاون مع "نادي القصة بالمعادي"، حفل مناقشة وتوقيع رواية "طبيب أرياف" للكاتب محمد المنسي قنديل، وذلك السابعة مساء غدا السبت الموافق 5 من ديسمبر 2020 بمكتبة تنمية فرع المعادي.

وتعد رواية "طبيب أرياف" بمثابة تجربة طبيب يكتشف أن القوانين البدائية ما زالت هي السائدة، وأن هناك سلطة مطلقة تعتمد عليها وتستمد قوتها من جذور بعيدة. هي رواية عن الحب والرغبة واليأس، عن قرية تختزل العالم، يتصارع فيها البشر والغجر والقوى الحاكمة، وتمتلئ ذاكرتها الخفية بطبقات الزمن المصري المتراكم.

يذكر أن محمد منسي قنديل طبيب وروائي وقاص مصري شغل منصب كبير المحررين في مجلة العربي الكويتية، ورئيس تحرير مجلة إبداع الثقافية، من أعماله "يوم غائم غائم في الغربي، قمر على سمرقند، إنكسار الروح، كتيبة سوداء. له العديد من الكتب منها " رحلة على أرض الأفكار"، " حكايات صغيرة لمريم ".


موضوعات متعلقة

رئيس الزمالك الجديد يكشف كواليس زيارة وزير الرياضة

5 مناطق صناعية متكاملة.. تفاصيل خطة دمج شركات «الغزل والنسيج»

سعر جرام الذهب اليوم عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 4-12-2020

شاب يفضح فتاة ليلة زواجها: «مش هخليكي تتجوزي» (فيديو)

الصور

image description

استعدادات لافتتاح مسجدين في أسيوط بحضور وزير الأوقاف

image description

محافظ أسيوط يستقبل وزير الأوقاف لافتتاح مسجدين في ديروط

image description

حجز قضية مستريح الفاكهة لجلسة ٦ يناير للحكم فى دمياط

image description

الكشف على 2100 مواطن في قافلة طبية بقرية جمصة بدمياط

image description

نجوم الفن على السجادة الحمراء في عرض فيلم «غزة مونامور» بالقاهرة السينمائي

الأكثر قراءة

مفاجأة.. فيديو «سماح بنت شهاب» المتداول على السوشيال ميديا «قديم»

شاب يفضح فتاة ليلة زواجها: «مش هخليكي تتجوزي» (فيديو)

إخلاء سبيل أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بعد تقديم الأوراق القانونية

إحالة القضية للجنايات.. طفلة تكشف للنيابة تفاصيل الجريمة: «بابا ضرب ماما بمطواة وجدي خنقها لحد ما ماتت»

إنفوجراف

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

image description

مكاوي سعيد.. 3 سنوات على رحيل المؤرخ الأدبي لـ«وسط البلد» (إنفوجراف)

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

نجم الساعة

اليوم.. رامز جلال أمام المحكمة الاقتصادية لاتهامه بالسطو على حقوق الملكية الفكرية

منوعات

امرأة تواجه اتهامات بإهانة ملك تايلاند خارج السفارة الألمانية

لقاح «كلوفر» يظهر استجابة مناعية قوية في تجارب المرحلة الأولى

اختفاء 67 مليار دولار فى بريطانيا

بـ 250 ألف دولار.. بيع مسدس جيمس بوند في مزاد بأمريكا

أيام زمان

«الرفيق 10»| حققنا كأس العلم لكن سعر الخبز لم ينخفض.. اللحظة الأسعد في حياة «مارادوانا»

الرفيق (9)| «اليوم قطعوا رجلي».. أيام «مارادونا» الصعبة

الرفيق (8): مارادونا.. أسطورة نابولي التي لم يشفع لها التاريخ

رسائل مديحة يسرى لمبعوثات العناية الإلهية لإنقاذ السينما

مقالات الرأي
مدحت بشاى
إنعام محمد على والدراما الاجتماعية
د. محمد عفيفي
مارادونا.. الكرة بين الوطنية والعولمة
جمال طه
كيف واجهت مصر عدائيات سد النهضة؟
ماجد حبته
تكريم سكارليت جوهانسون!
المزيد

الثقافة

مناقشة رواية «طبيب أرياف» لـ محمد المنسي قنديل بتنمية المعادي غدًا

سامح محجوب: كيف أدير حوارا مع من يهدر دمي؟

زيارة إلى مكتبات العالم.. قراءة فى تاريخ بدايات ونهايات مكتبات بيع الكتب

من «الجلاشة» حتى «التحفيل».. مفردات الحارة المصرية لإهانة الخصم