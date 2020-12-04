مناقشة رواية «طبيب أرياف» لـ محمد المنسي قنديل بتنمية المعادي غدًا

تستضيف مكتبة تنمية بالتعاون مع "نادي القصة بالمعادي"، حفل مناقشة وتوقيع رواية "طبيب أرياف" للكاتب محمد المنسي قنديل، وذلك السابعة مساء غدا السبت الموافق 5 من ديسمبر 2020 بمكتبة تنمية فرع المعادي.وتعد رواية "طبيب أرياف" بمثابة تجربة طبيب يكتشف أن القوانين البدائية ما زالت هي السائدة، وأن هناك سلطة مطلقة تعتمد عليها وتستمد قوتها من جذور بعيدة. هي رواية عن الحب والرغبة واليأس، عن قرية تختزل العالم، يتصارع فيها البشر والغجر والقوى الحاكمة، وتمتلئ ذاكرتها الخفية بطبقات الزمن المصري المتراكم.يذكر أن محمد منسي قنديل طبيب وروائي وقاص مصري شغل منصب كبير المحررين في مجلة العربي الكويتية، ورئيس تحرير مجلة إبداع الثقافية، من أعماله "يوم غائم غائم في الغربي، قمر على سمرقند، إنكسار الروح، كتيبة سوداء. له العديد من الكتب منها " رحلة على أرض الأفكار"، " حكايات صغيرة لمريم ".