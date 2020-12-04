خطوات وشروط إضافة المواليد على بطاقات التموين 2020

لقيت خطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين 2020 نسبة مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الفترة القليلة الماضية حيث أدار الكثير من المواطنين أصحاب البطاقات التموينية المنصات الإلكترونية ومحركات البحث لمعرفة كيفية إضافة أفراد جدد ليتمكنوا من الحصول على حصتهم من السلع الغذائية المدعمة من الدولة.

ويستعرض "الدستور" من خلال هذا التقرير رابط الموقع وزارة التموين والتجارة الداخلية عبر بوابة دعم مصر

خطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين 2020

تستطيع المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية إضافة أبنائهم على البطاقة التموينية للاستفادة من مخصصاتهم من السلع الغذائية المدعمة من الدولة بإتباع الخطوات التالية :-

- تسجيل الدخول عبر رابط بوابة دعم مصر من خلال هذا الرابط ( من هنا ).

- اختيار أيقونة الخدمات التموينية للمواطنين.

- اختيار إضافة أفراد جدد للبطاقة التموينية.

- كتابة رقم البطاقة التموينية في الخانة المخصصة لها.

- كتابة بيانات صاحب البطاقة التموينية كاملة.

- كتابة بيانات الأفراد المراد إضافتهم إلى البطاقة التموينية.

- كتابة صلة القرابة بين صاحب البطاقة التموينية وبين الشخص المراد إضافته.

- تحميل كافة الأوراق المطلوبة والتي تثبت صلة القرابة بين صاحب البطاقة والمضاف ( قسيمة الزواج إذا كانت زوجة أو شهادة ميلاد إذا كان المضاف ابن)

تعرف على رابط بوابة دعم مصر الإلكتروني

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية موقع إلكترونيًا تحت مسمى "بوابة دعم مصر"، لتقديم كافة الخدمات التموينية للمواطنين إلكترونيا من خلال هذا الرابط ( من هنا ) عقب كتابة بيانات صاحب البطاقة التموينية كاملة، وذلك ضمن خطة الحكومة إلى تقديم الخدمات الرقمية للمواطنين لتسهيل كافة التعاملات الحكومية وإنجازها دون جهد ومشقة.

الشروط التي يجب أن تتوافر في الأطفال المضافين للبطاقة التموينية

وقبل معرفة خطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين 2020 يجب أن يعرف أصحاب بطاقات التموين أن وزارة التموين التجارة الداخلية وضعت عدة شروط يجب توافرها في الأفراد الجدد الراغبين في الإضافة إلى بطاقات ذويهم التموينية وهى :-

- أن يكون صاحب البطاقة التموينية من المستحقين للدعم بالفعل.

- أن يكون المضاف يحمل الجنسية المصرية.

- أن يكون من أقارب صاحب البطاقة التموينية من الدرجة الأولى.





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