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تقارير ومتابعات

خطوات إضافة المواليد لبطاقة التموين 2020 .. ورابط دعم مصر

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 02:41 م
التموين
التموين
شيماء حسين
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تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على وصول السلع الغذائية المدعمة من الدولة إلى مستحقيها لذلك قررت فنتح باب إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين عبر الموقع الرسمي للوزارة وفقا لخطة الحكومة بتقديم الخدمات للمواطنين إلكترونيا

ويستعرض «الدستور» في التقرير التالي خطوات إضافة المواليد لبطاقة التموين 2020 من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التموين والتجارة الداخلية "بوابة دعم مصر".

 

خطوات إضافة المواليد لبطاقة التموين 2020

يستطيع أصحاب البطاقات التموينية إضافة المواليد الجدد على البطاقة عن طريق الموقع الرسمي لبوابة دعم مصر وإتباع الخطوات التالية :-

تسجيل الدخول عبر بوابة دعم مصر من خلال ( هذا الرابط )

الضغط على زر الخدمات التموينية

الضغط على زر إضافة أفراد جدد

كتابة رقم البطاقة التموينية في الخانة المخصصة لها

كتابة بيانات صاحب البطاقة التموينية كاملة ( الاسم رباعي – الرقم القومي – مكان السكن - ... )

كتابة بيانات الأفراد الجدد الراغب في إضافتها ( الاسم بالكامل – الرقم القومي - ... )

كتابة صلة القرابة بين الشخص الراغب في الإضافة وصاحب البطاقة التموينية

تحميل كافة المستندات المطلوبة لإثبات صلة القرابة

الضغط على إرسال الطلب

إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين من موقع دعم مصر

سمحت وزارة التموين والتجارة الداخلية للراغبين من أصحاب البطاقات التموينية في إضافة أبنائهم للتمتع بحصتهم في السلع الغذائية المدعمة من الدولة بالإضافة إلى حصتهم في العيش المدعم من الدولة تسجيل كافة بياناتهم إلكترونيا عبر الموقع الرسمي لرابط إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين على موقع دعم مصر ( من هنا ) تسهيلا على المواطنين عقب إتاحة الحكومة الخدمة إلكترونيا.

 

شروط المضافين إلى البطاقة التموينية

وحددت وزارة التموين والتجارة الداخلية عدة شروط وضوابط للسماح لأصحاب البطاقات التموينية إضافة مواليد جدد لبطاقتهم ليتثنى لهم صرف مقرراتهم من السلع الغذائية المدعمة هي :-

- أن يكون صاحب البطاقة يستحق لدعم السلع الغذائية المقرر من الدولة وفقا للشروط التي حددتها وزارة التموين والتجارة الداخلية

أن يكون المضاف ابن صاحب البطاقة التموينية

- إلا يكون الطفل المضاف من المستحقين للدعم من الدولة وغير مستبعد قبل ذلك من البطاقة التموينية


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