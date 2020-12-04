إخلاء سبيل المفكر الإسلامى أحمد عبده ماهر بكفالة 20 ألف جنيه

أخلت نيابة النزهة سبيل المفكر الإسلامي أحمد عبده ماهر٬ في البلاغ المقدم ضده من المحامي سمير صبري٬ بتهمة ازدراء الأديان.وفي تصريح خاص لــ"الدستور" أكد "ماهر" أنه بخير، لافتا إلى أن النيابة قد أمرت بالإفراج عنه بالضمان الشخصي٬ ودفع كفالة قدرها عشرون ألف جنيه.كان المفكر الإسلامي أحمد عبده ماهر قد مثل للتحقيق أمام النائب العام في 22 أكتوبر الماضي٬ للتحقيق معه في البلاغ الذي تقدم به سمير صبري المحامي ضده٬ ويتهمه فيه بازدراء الأديان٬ على خلفية أفكار "ماهر" وآراءه التي ينشرها في كتبه ولقاءاته الإعلامية عن التراث خاصة ما يخص الأحاديث والسنة والفتاوي الفقهية كإرضاع الكبير٬ وغيرها.