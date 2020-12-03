امتيازات تأمينية غير مسبوقة لــ 6 فئات.. تعرف عليها

أدرج قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، رقم 148 لسنة 2019، الذي أقره مجلس النواب الحالي، للمرة الأولى العمالة غير المنتظمة تحت مظلته، حيث أتاح لهم تسجيل أنفسهم في قاعدة التأمينات الاجتماعية، حتى يتمتعوا بالامتيازات التأمينية التي يحصل عليها باقى العاملين في الأنشطة والمهن المنتظمة.وحدد القانون العمالة غير المنتظمة في 6 فئات تشمل:- ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك- عمال التراحيل- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومناديي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين- العمالة المنزلية بمختلف أشكالها- محفظي وقراء القرآن الكريم- المرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة