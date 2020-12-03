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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

رغم تدخل الوزير وحل الأزمة.. قطر ترفض الطلاب بدون إقامة لتقديم امتحانات أبناء الخارج

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 01:31 م
جريدة الدستور
نورهان عبدالرحمن
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طالب عدد من أولياء الأمور بالدوحة، دولة قطر، الموافقة على طلبات الزيارة للتقديم لأبناؤنا بالخارج، كما قرر الدكتور طارق شوقي، فى تعديل شروط التقديم، ودون التقيد بتقديم صورة إقامة الطالب داخل الدولة المثبتة بجواز السفر.

وأشار أولياء الأمور إلى أنهم ذهبوا بالفعل أمس الأربعاء، للمكتب الثقافي التابع للدوحة لتقديم الأوراق ولكن تم رفض أوراقهم والرجوع بدون تقديم.

وأكد أولياء الأمور أن الوقت محدود بفترة معينة للتقديم، مطالبين بحل هذه المشكلة خاصة أنهم ليس لديهم المعرفة الكافية لحل هذا الأمر، قائلين: "مش عارفين يعملوا ايه وخايفين السنة تضيع على ولادنا".

جاء ذلك رغم أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كان قد وافق على تعديل الشرط الخاص بإرفاق صورة من إقامة الطالب داخل الدولة المثبت بجواز سفر الطالب والمدرج بُكتيب إجراءات وشروط التقدم لامتحانات أبناؤنا في الخارج للعام الدراسي 20202021، والتي يتم عقدها في شهر أبريل 2021، ليصبح إرفاق صورة من إقامة ولي أمر الطالب مع ضرورة تحرير إقرار موقع من ولى الأمر بتواجد الطالب بالدولة وأنه غير متقدم لأي امتحان في ذات الصف الدراسي في جمهورية مصر العربية أو أى دولة أخرى بخلاف المتقدم منها، ويعتبر امتحان الطالب لاغي إذا تبين خلاف ذلك.

وأوضح الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين، أنه تم إخطار جميع الجهات المعنية بعدم استلام أي استمارة تقدم غير مستوفاة للمستندات وعدم إرسال أى صور للمستندات المطلوبة بأى طريقة، حيث أنه لن يتم تسجيل أى طالب بامتحانات ابناؤنا فى الخارج بصور المستندات.

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