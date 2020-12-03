ارتفاع إصابات كورونا في هولندا لـ541238

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 541 ألفا و238 حالة، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الخميس بتوقيت العاصمة أمستردام، وذلك حسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات في هولندا جراء الإصابة بمرض "كوفيد- 19" الذي يسببه الفيروس بلغ 9584 حالة، في حين تعافى من المرض 7066 من المصابين حتى صباح اليوم.ومر حوالي 40 أسبوعا منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في هولندا.