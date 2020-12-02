رتل عسكري تركي يدخل إدلب شمالي سوريا

دخلت 10 مركبات عسكرية تركية، اليوم الأربعاء، منطقة "خفض التصعيد" شمالي سوريا، ضمن مساعي تركيا للسيطرة على مدينة عين عيسى الاستراتيجية بالتعاون مع الميلشيات التابعة لها.وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن رتل عسكري تابع للقوات التركية دخل إلى منطقة خفض التصعيد من معبر كفرلوسين شمالي إدلب متجها نحو النقاط العسكرية التركية المنتشرة في ريف إدلب.وأشار المرصد إلى أنه مع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة خفض التصعيد خلال الفترة من فبراير 2020 وحتى الآن، وصل إلى أكثر من 10860 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ورادارات عسكرية.