ضبط مصنع منظفات صناعية بدون ترخيص في الشرقية

تمكنت شرطة التموين بمديرية أمن الشرقية، اليوم الأربعاء، من ضبط مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المنظفات الصناعية بدون ترخيص.وضبط في المصنع 4،4 طن صابون سائل، كلور، بدون مستندات، ومجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، وذلك تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة.حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.