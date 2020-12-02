الليرة التركية تسجل انخفاضًا أمام العملات الأجنبية

سجلت الأسواق المصرفية التركية تراجعًا طفيفًا في أسعار العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، وتراجع سعر الدولار الأمريكي إلى 7.81 ليرة تركية منخفضًا من 7.82 ليرة تركية أمس.ووفقًا لصحيفة سوزجو التركي، فقد ارتفع سعر صرف اليورو أمام الليرة التركية، صباح اليوم، ليسجل 9.40، بينما سجل الذهب ارتفاعًا جديدًا بعد استقرار أسعار المعدن النفيس خلال الأيام الماضية، وسجل اليوم سعر 454.76 ليرة تركية.وشهدت بورصة إسطنبول ارتفاعًا غير مسبوق في نهاية تداولات الخميس الماضي، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، وتحقق ارتفاعًا بمعدل 1.28 %، وذلك بعد أن باع صندوق الثروة السيادي التركي 10% من أسهم بورصة إسطنبول لصندوق الاستثمار القطري، فضلًا عن ضخ الدوحة 300 مليون دولار قيمة 10 اتفاقيات لإنعاش الاقتصاد التركي.