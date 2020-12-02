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الأربعاء 02 ديسمبر 2020 الموافق 17 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأربعاء 2-12-2020

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 06:43 ص
الدرهم الأماراتي
الدرهم الأماراتي
منة سالم
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يقدم لكم موقع "الدستور" سعر الدرهم الأماراتي اليوم الأربعاء 2-12-2020، أمام الجنيه المصري حسبما أفادت التقارير الأخيرة لسوق تداول العملات المحلي المصري.

ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر الدرهم الأماراتي، بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

تواصل أسعار صرف الدرهم الأماراتي استقرارها مقابل الجنيه المصري، في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، في البنوك المصرية العاملة وشركات الصرافة بالسوق المصري.

سعر الدرهم الأماراتي اليوم الأربعاء 2-12-2020

البنك المركزي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم 4.24 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

ووصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلى المصري إلى 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

بنك مصر

كما سجل الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

ووصل في بنك الإسكندرية 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس 4.16 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

البنك العربي الافريقي الدولي

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الافريقي الدولي 4.19 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المصري الخليجي 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.
بنك عوده

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة 4.19 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

يشار إلى أن إجمالي إيرادات الجهات الاتحادية في دولة الإمارات بلغت 40.163 مليار درهم مع نهاية الربع الثالث من عام 2020، فيما وصل إجمالي المصروفات 36.686 مليار درهم، وبذلك فقد بلغ الفائض في الميزانية نحو 3.48 مليار درهم.

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