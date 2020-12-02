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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الذهب فى الأسواق.. سعر جرام الذهب فى مصر عيار 21 الأربعاء 2-12-2020

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 07:23 ص
الذهب
الذهب
منة سالم
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يرصد لكم موقع «الدستور»، في هذا التقرير أسعار الذهب في الأسواق المحلية المصرية، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة لبورصة المعادن العالمية خلال التعاملات الصباحية، اليوم الأربعاء 2-12-2020.

وعلى المستوى المحلي، استقرات أسعار الذهب اليوم لجميع الأعيرة، ليسجل الذهب عيار 21، وهو الأكثر مبيعًا في مصر 787 جنيهًا للجرام، مع توقعات بتغير الأسعار خلال الساعات القادمة.

سعر جرام الذهب اليوم في مصر عيار 21

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم، 6850 جنيهًا، والذى يزِن 8 جرامات من عيار 21، كما جاء سعر أوقية الذهب 1725 دولارًا.

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 675 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 787جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 900 جنيه.

يشار إل أن صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة، سجلت ارتفاعًا خلال الفترة من «يناير - سبتمبر» من العام الحالي بنحو 76 % مسجلة 2.4 مليار دولار، مقابل 1.392 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وعلى صعيد آخر، يتوقع المحللون الاقتصاديون ارتفاع أسعار الذهب إلى 2000 دولار للأوقية قبل نهاية العام، ويرى آخرون أنها ستنخفض مع تراجع الطلب العالم.

وتشهد أسعار الذهب منذ بداية نوفمبر الماضي حالة من التذبذب الواضح عالميا بين الارتفاع والهبوط، متأثرة بالعوامل والقرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد عالميًا خاصة الولايات المتحدة

جدير بالذكر، أن الارتفاع الملحوظ في أسعار الذهب جاء بفضل آمال المزيد من دعم مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إذ يراهن المستثمرون على انقسام في الكونجرس في ظل رئاسة الديمقراطى جو بايدن الذي فاز في الانتخابات على الجمهوري دونالد ترامب بحوالي 290 صوتًا مقابل 214 صوتًا حتى الآن.

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