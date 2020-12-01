357 إصابة بكورونا في الكويت

أعلنت الكويت، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل وفاة و357 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي إلى 881 وفاة و142992 إصابة.ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدكتور عبدالله السند، قوله إن مجموع الحالات التي تعافت بلغت 137625 حالة بعد شفاء 554 حالة جديدة.