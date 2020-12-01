التحفظ على «ملابس كليوباترا» لـ «موديل سقارة»

تواصل النيابة الكلية بجنوب الجيزة، التحقيق مع سلمى الشيمي الشهيرة بـ«موديل سقارة»، وحسام محمد، المصور في واقعة «تصوير فوتوسيشن».وأمرت النيابة بالتحفظ على الأحراز برفقة المتهمين ومنها «ملابس كليوباترا»، وهاتفها المحمول وكاميرا التصوير.وتواجدت المتهمة في المحكمة بملابس شعبية، حيث ظهرت ترتدي عباءة وخلخالًا في القدم، وعلى وجهها تظهر علامات القلق، بينما ظهر المصور متماسكًا أثناء وقوفه أمام غرفة التحقيقات.كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، قد رحلت المتهمين للنيابة الكلية بالجيزة؛ للتحقيق معهما في واقعة «تصوير فوتوسيشن».وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على الفتاة ومصور «الفوتوسيشن»، مساء أمس الإثنين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيلا لنيابة البدرشين، التي أحالتهما للنيابة الكلية بجنوب الجيزة؛ للتحقيق معهما.وجرى الاستماع لأقوال 6 أشخاص من العاملين بالمنطقة الأثرية بسقارة الجيزة، للتوصل للمسئول عن تسهيل تصوير الفوتوسيشن التى أعدته سلمى الشيمى بمشاركة مصور، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يثبت تقصيره في عمله ومخالفته القواعد المعمول بها فى التصوير داخل المنطقة الأثرية.