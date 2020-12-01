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مصر

وزيرة التخطيط تفتتح مدرسة جمعية تواصل بعزبة خيرالله

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 02:06 م
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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افتتحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية يرافقها اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، مدرسة جمعية تواصل بعزبة خيرالله.

وقالت الدكتورة هالة السعيد إن افتتاح مدرسة تواصل يعد ترسيخًا لجهود الدولة وجهود رؤية مصر 2030، مؤكدة أهمية المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، فدور المجتمع المدني يعتبر مكملًا لدور الدولة؛ في إطار اهتمام الحكومة بتطوير الأماكن غير الآمنة والمناطق العشوائية في المحافظات المختلفة.

كما أكدت السعيد فخرها بوجود مثل هذا النموذج المتكامل من المدارس المجتمعية فى مصر، فهي مدرسة متكاملة من حيث تعليم الأطفال، وتدريبهم على الحرف، وربطهم بسوق العمل، كما أكدت فخرها بأن من يقود الجمعية فتاة مصرية، وهو ما يعد استثمارًا ناجحًا فى شباب مصر والمرأة المصرية على الأخص، فالمرأة المصرية تثبت كل يوم قدرتها على الإبداع والابتكار والمساهمة فى التنمية الاقتصادية والمستدامة.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أهمية الجزء التعليمي بالمدرسة والتعرف على تفاصيل كل محافظة من محافظات مصر، وإطلاق أسماء المحافظات على الفصول وهو ما يمثل قدرًا عاليًا من الوعي، كما لفتت السعيد إلى وجود مجموعة كبيرة من الحرف اليدوية بالمدرسة للفتيات والمتسربين من التعليم، مما يساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة مشاركة المرأة والشباب في سوق العمل.

وتشمل المدرسة 10 فصول دراسية (2 لرياض الأطفال - 8 ابتدائي كمدرسة مجتمعية)، ومعمل حاسب آلي، ومطبخ ومطعم لتغذية الطلبة والعاملين من المنطقة، ومسرح تواصل وهو مجهز وبسعة 100 كرسي، هذا بالإضافة إلى مكتبة يستفيد منها طلبة المدرسة وأطفال المنطقة، ومعمل علوم، ملعب رياضي، وقاعة تدريب واجتماعات وقاعات أنشطة حرفية (النجارة، النحاس، التفصيل، الخياطة، التطريز، فن العرائس، وغيرها، كما تتوفر بالمدرسة عدد من الأنشطة الفنية (أكروبات، أكروبات هوائية، كورال، إيقاع، فلكلور، تمثيل)، كما أن المدرسة مجهزة لاستيعاب ذوى الاحتياجات الخاصة.

كما تتضمن المدرسة محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 50 كيلووات لإمدادها بالطاقة اللازمة للتشغيل، مع الحفاظ على البيئة المحيطة والاستفادة من الموارد الطبيعية، لغرس مفاهيم الاستدامة البيئية للطلاب.

ولتعزيز الانتماء لمصر عملت جمعية تواصل على تسمية كل فصل بأسماء محافظات مصر، وستصدر الجمعية بمشاركة الطلاب كتيبًا لكل محافظة لاستكشاف المحافظات وأهم المعالم والمقاصد والصناعات والزراعات والشخصيات بكل محافظة.

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