4 وفيات و1289 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الثلاثاء، عن تسجيل أربع حالاتوفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 576 حالة.وأشارت الوزارة في بيان صحفي، أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى تسجيل 1289 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 170 ألفًا و149 حالة.ولفت البيان إلى أن 768 مصابًا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 155 ألفًا و667 حالة.وأعلنت الوزارة عن إجراء حوالي 130 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.