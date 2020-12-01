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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

550 إندونيسيا يفرون من «ثورة بركان»

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 09:44 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قالت وكالة إدارة الكوارث في إندونيسيا، إن أكثر من 550 شخصا فروا من قريتهم بعد أن أطلق بركان في مقاطعة "جاوة" الشرقية غازات حارقة تدفقت على منحدراته، في وقت مبكر اليوم الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الوكالة، راديتيا جاتي، إن مستوى التأهب لبركان "سيميرو بمنطقة لوماجانج" ظل أعلى بدرجة واحدة من المعدل الطبيعي رغم ثوران البركان.

وأفاد المتحدث بأنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات، لكن القرويين الفارين كانوا في حاجة ماسة إلى الطعام والأقنعة الواقية.

وأوضح أنه "يتم إعداد مطبخ عام، كما تقوم السلطات الصحية بتوزيع الكمامات بمساعدة جنود من الجيش والشرطة".

يشار إلى أن سيميرو هو ثاني بركان إندونيسي يطرأ عليه نشاط في الأونة الأخيرة.

وقال مسؤولون إن السلطات رفعت يوم الأحد درجة التأهب لبركان ليواتولو في جزيرة ليمباتا إلى ثاني أعلى مستوى بعد سلسلة من الانفجارات، حيث تحتم إجلاء ما يقرب من 3 آلاف شخص وإغلاق مطار الجزيرة.

وتقع إندونيسيا على ما يعرف باسم "حلقة النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة معروفة بالاضطرابات الزلزالية، وتضم نحو 128 بركانا نشطا.

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