جرحى في انفجار دراجة مفخخة بجرابلس السورية

انفجرت دراجة نارية مفخخة، اليوم، في مدينة جرابلس الخاضعة لسيطرة فصائل غرفة عمليات "درع الفرات" التركية بريف حلب الشمالي الشرقي، ما أدى لسقوط جرحى بينهم مواطنة وعنصر من المليشيات الموالية لتركيا، وذلك وفق المرصد السوري لحقوق الانسان.وأشار المرصد السوري إلى أنه وثق في الـ 24 من الشهر الجاري، مقتل 6 أشخاص بينهم طفلة و3 من عناصر الشرطة قضوا جميعًا في انفجار سيارة مفخخة عند مفرق قباسين بمنطقة الباب شمال شرقي حلب، وأكد المرصد أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود نحو 20 جريح بعضهم في حالة خطرة.وتستهدف من وقت لآخر عمليات تفجير مفخخة شمالي سوريا خاصة المناطق الخاضعة لسيطرة تركيا والمليشيات الموالية لها.