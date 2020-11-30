7 ديسمبر.. الكويت تعتمد خطة عودة العمالة المنزلية

أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، مساء اليوم الإثنين، عن اعتماد مجلس الوزراء خطة عودة العمالة المنزلية، اعتبارًا من 7 ديسمبر المقبل.وأوضح المزرم- في بيان عبر الحساب الرسمي لمركز التواصل الحكومي على موقع "تويتر"- أنه سيتم تقديم الخدمات اللوجستية للعمالة المنزلية بقيمة 270 دينارًا كويتيًا للعامل المنزلي الواحد، من غير تذكرة السفر؛ وذلك لتغطية تكاليف السكن والإعاشة طيلة فترة الحجر الصحي المقررة.وكان رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، قد أعلن في 19 نوفمبر الجاري، أن مجلس الوزراء أحيط علمًا بالخطة المقترحة لعودة العمالة المنزلية من الخارج، مشيرا إلى أن المجلس كلف الجهات المعنية باستكمال استيفاء الجوانب القانونية والإجراءات التفصيلية اللازمة لتنفيذ الخطة.