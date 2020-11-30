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رئيس التحرير التنفيذي
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الكرازة

كنائس شبرا الشمالية: اقتصار صلوات القداسات على الحجز المسبق

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 05:25 م
كنائس شبرا الشمالية
كنائس شبرا الشمالية
مونيكا جرجس- تريزة شنودة
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أعلنت كنائس قطاع شبرا الشمالية عن تفاصيل الخدمة بكنائس الإيبارشية خلال الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وقالت الإيبارشية في بيانا لها: بسبب الإنتشار السريع لعدوى فيروس كورونا وقوة الإصابات التي أدت إلى وفاة العديد من المصابين ولحرصنا على التقليل من فرص الإصابة؛ تقرر إقتصار الخدمة بكنائس المنطقة طوال فترة الصوم المقدس على صلاة القداس الإلهي ويكون بسابق الحجز للعدد المسموح به لكل كنيسة مع الإلتزام بكل الإجراءات الاحترازية قبل دخول الكنيسة وطوال فترة القداس.

وتابعت: صلوات الجنازات تقتصر الحضور على عدد لا يتجاوز الخمسين فردًا مشتملًا أسرة المتوفى.

وأضافت: تعليق صلوات الثالث وغلق قاعات العزاء استمرار متابعة الافتقاد تليفونيًا.

واختتم: مُصلين ورافعين قلوبنا إلى الثالوث القدوس أن يعيننا ويرفع هذه الغُمَّة عن العالم أجمع ببركة والدة الإله القديسة مريم والقديس يوسف النجار والكاروز مار مرقس الإنجيلي والشهيد وصلوات قداسة البابا تواضروس الثاني وكافة الآباء المطارنة والأساقفة والآباء الكهنة.

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