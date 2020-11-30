بدء مراسم تشييع العالم النووي الإيراني «زاده» (صور)

بدأت، منذ قليل، في طهران مراسم تشييع العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، حسبما عرض التليفزيون الرسمي، بعد أيام من اغتياله في عملية اتهمت إيران إسرائيل بالمسئولية عنها.وحضر مراسم التشييع المقامة في طهران عدد من المسئولين العسكريين والمدنيين.وأظهرت لقطات التليفزيون تأثرا بالغا من قبل الحاضرين لدى قراءة سيرة العالم الإيراني الذي كان يشغل منصب رئيس منظمة الأبحاث والإبداع في وزارة الدفاع.وكان بين الحاضرين وزير الدفاع أمير حاتمي، وقائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي، وقائد فيلق القدس في الحرس العميد إسماعيل قاآني، ورئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي.كما رفعت صور تظهر وجه فخري زاده ووجه اللواء قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس، والذي اغتيل في يناير الماضي بضربة جوية أميركية في بغداد.وكانت وزارة الدفاع قد أشارت، في وقت سابق، إلى أن الحضور في المراسم سيقتصر على عائلة الراحل وبعض القادة العسكريين، في ظل إجراءات الوقاية من كوفيد-19، وجلس المشاركون في بداية المراسم على كراسى متباعدة عن بعضها بعضا.وأعلنت إيران، الجمعة، مقتل فخري زاده، رئيس منظمة الأبحاث والإبداع في وزارة الدفاع، متأثرا بجروحه بعيد استهدافه من قبل "عناصر أطلقوا الرصاص على سيارته في مدينة آب سرد بمقاطعة دماوند شرق طهران".وأقيمت لفخري زاده، الذي كان يعد من أبرز العلماء الإيرانيين في مجاله، مراسم تكريم اعتبارا من مساء السبت، فنقل جثمانه إلى مدينة مشهد (شمال شرق) للصلاة عليه في العتبة الرضوية، وبعده إلى العتبة الفاطمية في مدينة قم جنوب طهران، ومرقد الإمام الخميني في العاصمة، حسب وسائل إعلام محلية.وأكد المرشد الإيراني علي خامنئي، السبت، ضرورة "معاقبة" الضالعين في الاغتيال، ومواصلة نشاطات العالم الراحل.. من جهته، اتهم الرئيس حسن روحاني إسرائيل بالاغتيال.