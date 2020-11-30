الأوقاف تحيل إمامًا إلى وظيفة إدارية وتوقف باحث عن العمل لحين التحقيقات معه

قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إحالة إمام إلى وظيفة باحث دعوة ومنعه من صعود المنبر، ووقف باحث دعوة عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو لحين التحقيقات معه فيما نسب إليه من مخالفات.وقالت وزارة الأوقاف، في بيان إنه تمت إحالة الشيخ محمد محمد مهدي مرسي إمام وخطيب بأوقاف القاهرة إلى وظيفة باحث دعوة، وذلك بناء على مذكرة الشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة التي رفعها إلى الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني.كما قرر وزير الأوقاف وبناء على مذكرة رئيس القطاع الديني، إيقاف طارق محمد صبري عبد ربه باحث دعوة بمديرية أوقاف المنوفية عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات فيما نسب إليه من مخالفات.