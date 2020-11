يمنع دخول المحجبات حفلاته.. من هو «دريك» المختار لتجسيد شخصية أوباما؟

من هو دريك مغني الراب الشهير؟

أغانى دريك.. "تجارب شخصية مع النساء"

لماذا دريك الأفضل لتجسيد باراك أوباما؟

دريك.. "ممنوع دخول حفلاتيى للمحجبات"

أعطى الرئيس السابق باراك أوباما، الضوء الأخضر لمغنى الراب "دريك" لتجسيد شخصيته بفيلم سينمائى، خلال مقابلة على برنامج "Complex’s 360 With Speedy Morman"، حيث إنه لا يمانع إذا حصل دريك على دور في أي فيلم مستقبلي عنه.لن يكون دريك أول من يصور أوباما، لقد مثله بالفعل كينجسلي بن أدير في The Comey Rule عبر شوتايم. كما صور باركر سويرز رئيس الولايات المتحدة السابق.دريك هو مغني راب كندي وكاتب أغاني، برز كأحد أفضل مغني الراب في الآونة الأخيرة، بدأ حياته المهنية كممثل في المسلسل التلفزيوني الكندي Degrassi: The Next Generation، ولكن سرعان ما تحول إلى الموسيقى، التي كانت شغفه منذ الطفولة.ولد أوبري دريك جراهام في 24 أكتوبر 1986 في تورونتو – كندا، وكان والده يعمل درامر للموسيقي الأسطوري جيري لي لويس، وأمه ساندي غراهام كانت مدرسة في اللغة الإنجليزية ومنسقة أزهار.انفصل والداه عندما كان في الخامسة من عمره، وبعدها أخذته والدته إلى تورونتو وعاد والده إلى أمريكا واستقر في ممفيس، وكان دريك يزوره أحيانًا.تتميز أغانيه بكلماتها التي غالبًا ما تتحدث عن تجاربه الشخصية والعلاقات مع النساء، فقد كانت طفولة دريك مختلفة عن معظم مغني الراب الآخرين، فكانت تغضبه فكرة أن ينشأ في حي مع البنادق والمخدرات.أمضى طفولته بالقرب من شارع وستون في حي للطبقة العاملة بالمدينة، انتقلت عائلته بعد الصف السادس إلى فوريست هيل وهو حي أكثر ثراء في المدينة، تسرب دريك في وقت لاحق من المدرسة وأكمل شهادة الثانوية العامة في عام 2012، الأمر الذي شكل تاريخ أغنياته.هناك الكثير من أوجه التشابه بين الرئيس السابق باراك أوباما ومغنى الراب الكندي "دريك"، فالبشرة المائلة للسمار من الأشياء التي دفعت المنتجين لاختياره بتجسيد الدور.وهناك الكثير من الفيديوهات للمغني الكندى، وهو يقلد الرئيس أوباما، الأمر الذي يجعله الأنسب لتجسيد شخصية الرئيس أوباما.أشار دريك في إحدى حفلاته الى أربع فتيات يرتدينَ الحجاب وطلب منهن نزعه إذا أردنَ الدخول الى مكان حفله، الأمر الذى أثار غضب الكثيرين.