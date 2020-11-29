المعارضة التركية: أردوغان باع الجيش لقطر

تتواصل الانتقادات ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إثر الاتفاقيات التي عقدها مؤخرًا مع أمير قطر تميم بن حمد، واتهمته المعارضة التركية بالخيانة.من جهته، هاجم علي ماهر باشارير نائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة مرسين، الصفقات التي عقدها أردوغان مع تميم، قائلًا: "أردوغان باع الجيش الوطني لقطر"، مشيرًا إلى اتفاقية بيع مصنع الصناعات الدفاعية التركية «تانك باليت» إلى الدوحة، مقابل 20 مليارًا و50 مليون دولار.وأضاف باشارير أثناء ظهوره على قناة «خبرترك»: "لأول مرة في تاريخ تركيا، يباع الجيش لقطر، مقابل المال تباع قواتنا المسلحة، إنها خيانة".وفي ضوء ذلك، أثارت تصريحات باشارير غضب الحكومة التركية، إذ قال وزير الدفاع في حكومة أنقرة خلوصي أكار، عبر حسابه على موقع «تويتر»، منددًا بما قاله باشارير، ومهددًا بملاحقته قضائيًا: "لقد أهان وطننا النبيل، وأهان القوات التركية المسلحة، وأنكر بطولاتها، بعدما حاربت ببسالة لحماية مستقبل الأمة التركية، سنحاسبه على أقواله في إطار القانون".