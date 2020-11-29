بقوة 7.5 درجة.. المعارضة التركية تحذر من تعرض إسطنبول لزلزال مدمر

قدّم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، تقريرًا لوزارة البيئة التركية، محذرًا فيه من احتمال تعرض مدينة إسطنبول لزلزال مدمر من شأنه أن يتسبب في أضرار جسيمة على المباني والممتلكات.من جهته، زار سيت تورون نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، مراد كوروم وزير البيئة والتحضر الأسبوع الماضي، للتباحث حول الاستعدادات للزلازل، وقدم تقريرًا يحتوي على بيانات عن زلزال مدمر محتمل في إسطنبول، وفقًا لما ذكرته جريدة جمهوريت التركية.وأشار تورون في التقرير الذي قدمه إلى وزارة البيئة، إلى أن إسطنبول قد تشهد زلزالًا تبلغ قوته 7.5 درجة على مقياس ريختر، قد يسبب أضرارًا جسيمة أو شديدة جدًا في 48 ألف مبنى بالمدينة، فضلًا عن احتمال تضرر 146 ألف مبنى بشكل نسبي.