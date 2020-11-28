واشنطن تدين قتل المتظاهرين بالعراق وتطالب بمحاسبة المسئولين

أدانت الولايات المتحدة، السبت، أعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين التي وقعت في مدينة الناصرية، محافظة ذي قار، مشددة على أنه لا مكان لأعمال العنف غير المبررة في أي ديمقراطية.

وقالت السفارة الأمريكية لدى العراق في بيان مساء اليوم عبر صفحتها على موقع "تويتر"، إن الولايات المتحدة تنضم إلى المجتمع الدولي في الدعوة إلى محاسبة المسئولين، وأن تقوم الحكومة بتوفير الحماية للمتظاهرين وغيرهم من المشاركين في الممارسة المشروعة لحرية التعبير.

وقتل 6 أشخاص في صدامات بين متظاهرين معارضين للحكومة، وآخرين من مؤيدي رجل الدين مقتدى الصدر في مدينة الناصرية جنوب البلاد، فيما فرضت مدن أخرى تدابير أمنية جديدة.

ووقعت الصدامات أمس بين أنصار حركة الاحتجاج الشبابية المناهضة للحكومة وأنصار الصدر الذي دعا مؤيدوه للنزول للشارع في استعراض للقوة السياسية مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في يونيو المقبل.

واتهم نشطاء مناهضون للحكومة أنصار الصدر بإطلاق النار عليهم وإحراق خيامهم في مكان تجمعهم الرئيسي بساحة الحبوبي.